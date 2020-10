Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebereicht der PI Apolda vom 30.10.2020

Verkehrsunfall ohne Personenschaden

Am Donnerstag, 29.10.2020 ereignete sich ein Unfall in Wickerstedt, Hauptstraße. Der Fahrer eines VW T5 hatte sein Fahrzeug im Baustellenbereich berechtigt abgestellt. Der verantwortliche Fahrzeugführer eines Lkw Renault Master fuhr am parkenden VW vorbei und es kam zur Berührung der Außenspiegel. Beim Zusammenstoß beider Fahrzeuge wurden keine Personen verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 600 Euro.

