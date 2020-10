LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 28.10.2020

Landespolizeiinspektion Jena

Baustellenfahrzeuge angegriffen

In der Nacht von Montag zu Dienstag begaben sich Unbekannte auf ein Baustellengelände nahe der Ortslage Mellingen. Hier zapften der oder die unbekannten Täter aus drei Baumaschinen insgesamt etwa 700 Liter Diesel ab. Dies war nicht der erste Angriff dieser Art auf die Baufahrzeuge. Bereits Anfang des Monats wurden Diesel sowie eine Batterie aus den Fahrzeugen entwendet. Der Wert des entstandenen Schadens beläuft sich mittlerweile auf ca. 2.000 Euro.

Kein Eintritt ohne Maske

Ohne die erforderliche Mund-Nasen-Bedeckung hielt sich ein Paar am Dienstag in der Therme Hohenfelden auf. Trotz Aushang und mehrmaliger Ansprachen kamen der Mann und die Frau der Aufforderung nicht nach. Folglich wurden beide gebeten, die Therme wieder zu verlassen. Aber auch dem wollten sie nicht folgen. Im Zuge dessen wurde die Polizei informiert und von Seiten des Hausherren um Hilfe gebeten. Erst kurz vor Eintreffen der Beamten verließen sie die Badeanstalt.

Radfahrer kollidiert mit Auto

Am Dienstagabend kam es in Oberweimar zu einem Verkehrsunfall, der einen verletzten Radfahrer zur Folge hatte. Der 17-jährige Radfahrer wollte von der Bahnhofstraße kommend auf die Taubacher Straße einbiegen, übersah hierbei aber einen Pkw. Folglich kollidierte er mit dem vorfahrtsberechtigten Seat. Durch den Aufprall wurde der Radfahrer vor die Frontscheibe des Fahrzeuges geschleudert, welche dem Aufprall nicht standhielt. Der Radler selbst wurde leichtverletzt zur Abklärung seines Zustandes in ein Krankenhaus verbracht.

Verkehrskontrollen

Am Dienstagmittag geriet ein 75-jähriger Mann in Weimar Nord in eine Verkehrskontrolle. Bei der Kontrolle des Mannes und seines Opels stellten die Beamten den Geruch von Alkohol fest. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,3 Promille. Eine Blutprobe wird genauen Aufschluss über den Alkoholwert bringen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. In Weimar West wurde gestern Abend der Fahrer eines VWs einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der 47-Jährige, der das Fahrzeug fuhr, überhaupt keine Fahrerlaubnis besitzt. Der Wagenschlüssel wurde an einen Bekannten des Weimarers übergeben. Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde erstattet.

