Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Unbekannte versuchten in Stadtroda in eine Postfiliale einzubrechen. Dies teilte eine Mitarbeiterin am Montagmorgen der Polizei mit. Der oder die Täter hebelten mit einem unbekannten Werkzeug an der Eingangstür, ohne diese jedoch öffnen zu können. Daher ist lediglich Sachschaden an der Filiale in der Heinrich-Heine-Straße entstanden.

In den Nachmittagsstunden des gestrigen Montages sollte in Jägersdorf ein 23-Jähriger kontrolliert werden, welcher mit einer Simson unterwegs gewesen ist. Der junge Mann versuchte sich zunächst durch Flucht der Kontrolle zu entziehen. Da der Feldweg allerdings aufgrund der Witterungsverhältnisse sehr aufgeweicht war, musste der Simson-Fahrer seinen Fluchtversuch abbrechen. Wie sich herausstellte waren an dem Moped abgelaufene Versicherungskennzeichen angebracht. Der Motor wurde so frisiert, dass er eine höhere Leistungsfähigkeit hatte. Weiterhin fuhr der Mann ohne gültige Fahrerlaubnis und stand zudem noch unter dem Einfluss von Drogen als er das Moped fuhr.

