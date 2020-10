LPI-J: Pressestelle

Landespolizeiinspektion Jena

Am gestrigen Nachmittag wurde in Apolda, Grönland der Fahrer eines PKW Audi einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, das Fahrzeug nicht zugelassen und versichert war und sich an diesem entstempelte Kennzeichen eines anderen Fahrzeuges befanden.

Am Montag zwischen 07:00 Uhr und 17:00 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer einen in Oberroßla, Alzendorfer Straße geparkten roten PKW Opel Astra an der linken Fahrzeugseite und verursachte einen Sachschaden von ca. 3.000 Euro.

Unbekannte Täter entwendeten am Montag am Bahnhof in Bad Sulza ein schwarz/grünes E-Bike der Marke Fischer im Wert von 1.800 Euro.

In der Nacht von Sonntag zu Montag brachen Unbekannte gewaltsam eine Hauseingangstür in Apolda, Alexanderstraße auf und entwendeten ein anthrazit farbenes E-Bike mit einer Anhängekupplung im Wert von 2.000 Euro und verursachten einen Sachschaden von 2.000 Euro.

Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03644/5410 bei der Polizei in Apolda zu melden.

