Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots)

Eine Holzhütte ist am Sonntagnachmittag im Jenaer Zentrum abgebrannt. Nahe des Planetariums befand sich im Hinterhof eine Gartenhütte, welche mit einem Ölofen ausgestattet war. Nachdem der Hüttenbesitzer diesen entflammte, macht der Ofen merkwürdige Geräusche (Verpuffung) und plötzlich fing die Holzhütte Feuer. Durch den Brand wurde das Häuschen komplett zerstört. Der 79-jährige Besitzer blieb glücklicherweise unverletzt.

Eine Waschmaschine, ein Wäschetrockner und ein neues Paar Schuhe wurden am Sonntag in Wenigenjena beschädigt. Unbekannte haben Speiseöl über die Gerätschaften und die Schuhe gegossen, sodass diese in ihrer Funktionalität eingeschränkt und beschädigt wurden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5700 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Telefon: 03641-81 1504

E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell