LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Am Sonntagabend kam es in Schöngleina, im Saale-Holzland-Kreis, zu einem Unfall bei dem ein 32-Jähriger verletzt wurde. In einer Kurve kam der junge Mann, aufgrund unangepasster Geschwindigkeit,von der Fahrbahn ab, stieß mit einem Verkehrszeichen zusammen und kollidierte anschließend mit einem Baum. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem Fahrzeugführer wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Mit einem Rettungswagen wurde der verletzte Mann ins Klinikum gebracht. Das Fahrzeug, welches durch die Kollision stark beschädigt wurde, musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Ein Skoda-Fahrer war am Sonntagabend auf der Jenaer Straße in Eisenberg stadteinwärts unterwegs. Als dieser nach links auf einen Parkplatz eines Möbelhauses abbiegen wollte, übersah er einen entgegenkommenden 34-jährigen Motorradfahrer, der mit seiner Yamaha stadtauswärts unterwegs war. Durch den Zusammenstoß stürzte der Kradfahrer und musste schwerverletzt ins Klinikum gebracht werden.

