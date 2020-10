Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Eigentümer gesucht

Jena (ots)

Am Mittwoch, 21.10.2020, gegen 01:20 Uhr, wurde im Rahmen einer polizeilichen Maßnahme das abgebildete graue Fahrrad der Marke GIANT im Lommerweg in Jena sichergestellt.Wer erkennt das Fahrrad? Hinweise bitte an die Polizei Jena unter Tel. 03641 - 810 oder ed.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Telefon: 03641-81 1504

E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

