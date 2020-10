Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 26.10.2020

Weimar (ots)

Einbruch in Tiefgarage

Ein unbekannter Einbrecher verschaffte sich in der Nacht von Samstag zu Sonntag Zutritt zu einer Tiefgarage in der Weimarer Altstadt. Aus dieser entwendete er ein E-Bike. Das Rad war mit einem hochwertigen Schloss gesichert, was den Dieb aber nicht von seinem Vorhaben abhielt. Auch hierfür hatte er das entsprechende Equipment dabei.

Anruf von falschem Polizisten

Erneut erhielt eine 84-jährige Frau aus Weimar Nord einen Anruf eines vermeintlichen Polizisten. Dieser versuchte in dem Telefonat am Sonntagabend Hintergrundinformationen der Frau zu ihren Lebensumständen und finanziellen Verhältnisse zu erfahren. Grund hierfür sei abermals das angebliche Ergreifen von Dieben im näheren Umfeld gewesen, bei denen eine Liste mit Namen und Anschriften, u.a. dem der Angerufenen, gefunden wurden. Als der angebliche Kripo-Kommissar aber mitbekam, dass die Rentnerin in der anderen Leitung ihren Sohn hatte und diesem davon erzählte, beendete er umgehend das Gespräch.

Brand auf Schulhof

Am Abend des gestrigen Sonntags kamen Polizei und Feuerwehr auf dem Hof einer Schule in der Weimarer Innenstadt zum Einsatz. Ein Container, der auf dem Hinterhof stand und mit Laub und Grünschnitt gefüllt war geriet in Brand. Derzeit gehen die Einsatzkräfte von Brandstiftung aus. Ein Übergreifen der Flammen fand nicht statt. Eine Gefahr für angrenzende Gebäude oder Personen bestand zu keiner Zeit. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Verkehrseinrichtungen beschädigt

In der Washingtonstraße wurden Autofahrer gestern Nachmittag in die Irre geleitet. Ein Unbekannter hat das da aufgestellte Umleitungsschild aus der Halterung genommen und neben den Standfuß gelegt. Dieser Umstand konnte durch die Polizisten vor Ort wieder behoben werden. Zwischen Blankenhain und Rottdorf hingegen wurden mehrere Leitpfosten beschädigt. Unbekannte verbogen auf der Leitplanke angebrachte Pfosten in Richtung des Radweges. Die Höhe des dadurch entstandenen Sachschadens ist nicht bekannt.

