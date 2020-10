Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht

Apolda (ots)

Der Fahrer eines PKW bog am Sonntag mit seinem Fahrzeug in Apolda in die Wielandstraße ein und streifte dabei einen geparkten Opel. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 2.500 Euro.

Zwischen dem 24. und 25.10.2020 wurden 2 Garagen in Apolda, Nordstraße aufgebrochen. Aus einer wurden Kleinteile entwendet, der andere Garagenbesitzer muss noch ermittelt werden. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03644/5410 bei der Polizei in Apolda zu melden.

Am späten Sonntagnachmittag kam es zu einem versuchten Trickbetrug in Zottelstedt. Ein unbekannter Anrufer sagte der älteren Dame, dass am Dorfplatz eingebrochen wurden wäre und fragte sie nach Wertgegenständen in ihrem Haus. Die pfiffige Rentnerin antworte, sie habe keine Wertsachen aber eine Dogge. Daraufhin beendeter der Betrüger das Telefonat.

