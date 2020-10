LPI-J: Pressebericht der PI Saale-Holzland

Landespolizeiinspektion Jena

Bislang noch Unbekannte haben in der Nacht von Freitag zu Samstag mehrere Graffiti in der Innenstadt von Stadtroda gesprüht. Die Schmierereien, welche vor allem in den Farben Lila und Gold aufgetragen wurden, erstreckten sich über Hausfassaden, Hinweisschilder und Stromkästen. Hierdurch entstand ein Schaden von ca. 4000 Euro. Die Polizei Saale-Holzland erbittet unter der Telefonnummer 036428/640 sachdienliche Hinweise.

Eine Gartenlaube im Tissaer Weg wurde im Zeitraum vom 21. - 24.10. zum Ziel von Einbrechern. Die unbekannten Langfinger suchten das massive Häuschen in Stadtroda auf und öffneten es mit Werkzeugen, welche sie aus einem angrenzenden Schuppen entnahmen. Aus der Laube wurden folgend hochwertige Elektrowerkzeuge entwendet, sodass ein Schaden von ca. 7000 Euro verursacht wurde. Die Polizei Saale-Holzland erbittet unter der Telefonnummer 036428/640 sachdienliche Hinweise.

Trickbetrüger meldeten sich am Donnerstag telefonisch bei einer Rentnerin aus Milda. Im Telefonat wurde ihr mitgeteilt, dass sie eine 5-stellige Geldumme gewonnen hätte, jedoch noch eine Bearbeitungsgebühr entrichten müsse. Im wortreichen Telefonat wurde die Geschädigte überredet, Bezahlkarten im Wert von ca. 1000 Euro zu erwerben und die hierauf abgedruckten Nummern an die Betrüger zu übermitteln. Auf eine Gewinnauszahlung kann die Rentnerin nicht hoffen. Da es sich beim geschilderten Sachverhalt um eine bekannte Masche von Telefonbetrügern handelt, mahnt die Polizei nochmals zur Sensibilität. Derartige Gewinnversprechen stellen nahezu ausnahmslos einen Betrugsversuch dar und sollten niemals mit einer Geldleistung an die Täter enden.

