Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Weimar Wochenende vom 23.10.2020 bis 25.10.2020, 09:00 Uhr

Weimar (ots)

In den Morgenstunden des 23.10.2020 wurde in der Allstedter Straße in Weimar der Brand mehrerer Mülltonnen gemeldet. Vor Ort wurden zwei in Brand stehende Mülltonnen und eine dritte erheblich durch den Brand beschädigte Mülltonne, festgestellt. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Es wird derzeit von einer fahrlässigen Brandstiftung ausgegangen.

Am Samstag, den 23.10.2020, in der Zeit von 08:00 bis 18:00 Uhr wurde der Lack an mehreren Fahrzeugen, welche an dem Gehweg im Bereich der Friedrich-Naumann-Straße in Weimar parkten, durch unbekannte Täter zerkratzt. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen werden Zeugen gesucht, welche sich im genannten Tatzeitraum in der Friedrich-Naumann-Straße aufgehalten haben und mögliche Hinweise zu den noch unbekannten Tätern geben können.

In den Vormittagsstunden des 23.10.2020 ereignete sich auf der B7 zwischen Utzberg und Nohra am Abzweig "Am Utzberger Weg" ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKWs. Ein 33jähriger wollte mit seinem Opel aus dem "Am Utzberger Weg" auf die B7 in Richtung Weimar abbiegen. Dabei übersah er einen auf der B7 in Richtung Weimar fahrende Ford und es kam zur Kollision. Die Fahrer beider Fahrzeuge wurden verletzt und zur ärztlichen Versorgung in das Klinikum Weimar verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von jeweils 10.000,- EUR. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge musste der gesamte Verkehr in Richtung Weimar über Isseroda umgeleitet werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell