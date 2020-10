LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

Landespolizeiinspektion Jena

Kriminalitätslage

Am 22.10.2020 verließ gegen 18:15 Uhr ein 71 Jahre alter Mann das Glockenhofcenter und lief in die Leutloffstraße. Plötzlich wurde er durch einen 25 Jahre alten Mann von hinten angesprochen, welcher ihn fragte, ob er geradeeinen anderen beleidigt hätte. Der Geschädigte verneinte dies. Daraufhin entfernte sich der Tatverdächtige, welcher in Begleitung einer weiteren männlichen Person war. An der Wohnadresse des Geschädigten packte der Tatverdächtige zeitversetzt den nun Geschädigten von vorn unterhalb des Halses am Pullover und zog ihn Richtung Gehweg. Der Geschädigte, ist gesundheitlich bedingt in seiner Bewegung eingeschränkt und stürzte aufgrund der Handlung. Dabei wurde er leicht verletzt. Der Tatverdächtige entfernte sich in unbekannte Richtung.

Eine 32 Jahre alte weibliche Person packte sich, am 23.10.2020, gegen 18:15 Uhr im Kaufbereich des Aldi Marktes mehrere Lebensmittelprodukte in ihre Taschen. Dies fiel einer Mitarbeiterin des Marktes auf und sprach die Frau nach dem Kassenbereich an und in der Folge die Polizei informiert

Verkehrslage

Der Fahrer eines Transporters, wollte am 23.10.2020 gegen 13:10 Uhr in Apolda, Christian- Zimmermann- Straße rückwärts einparken und übersah hierbei einen geparkten Pkw. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei Sachschaden entstand. Verletzt wurde niemand.

Eine Bürgern hielt sich am 23.10.2020 gegen 23:45 auf einem Feldweg an der Ortsverbindungsstraße Niedertrebra nach Eschenroda auf und hört Kettensägengeräusche. Hier stellt sie in der Folge einen Baum fest, der quer über der Straße liegt. Sie informierte die Feuerwehr. Nach Beräumung der Straße, gibt die Feuerwehr bekannt, dass der Baum bewusst mit einer Kettensäge gefällt wurde.

Am 24.10.2020 gegen 15:30 Uhr beabsichtigt der Fahrer eines Skoda auf einem Parkplatz in der Apoldaer Leutloffstraße rückwärts auszuparken und touchierte hierbei das ein geparktes Fahrzeug. Hierbei entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Verletzt wurde niemand.

