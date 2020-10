Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 22.10.2020

Weimar (ots)

Verkehrsunfall

Am 21.10.2020 gegen 12:15 befuhr ein Pkw-Fahrer die Erfurter Straße in Richtung Ortsausgang. In Höhe der HEM-Tankstelle musste er verkehrsbedingt halten, da das vor ihm fahrende Fahrzeug nach links auf das Tankstellengelände abbiegen wollte. Ein nachfolgender Pkw-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den stehenden Pkw auf. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen, Personen wurden nicht verletzt.

Berauscht

Am 21.10.2020 gegen 10:20 Uhr wurde durch die Besatzung eines Funkstreifenwagens in der Moskauer Straße ein Pkw-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Drogenschnelltest ergab bei dem 18-jährigen Fahrzeugführer ein positives Ergebnis. Es folgte eine Blutentnahme im Klinikum und eine Anzeige wegen Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln.

Diebstahl

Im Herkules-Markt konnte durch einen Ladendetektiv ein Ladendieb dingfest gemacht werden. Dieser hatte Waren im Wert von ca. 90 Euro in seiner Kleidung und seinem Rucksack verstaut. Durch die hinzuge-rufenen Polizeibeamten erfolgten Anzeigen wegen Ladendiebstahls und da bereits ein Hausverbot vorlag, eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch.

Graffiti

In der Zeit vom 20.10.2020, 18:00 Uhr bis 21.10.2020, 08:00 Uhr wurde in der Erfurter Straße 29, durch unbekannte Täter eine Hausfassade mit einem Schriftzug in der Größe von 2 Meter x 90 cm, in grauer Farbe, besprüht.

Ein anderes Sprayer-Duo konnte durch einen Streifenwagenbesatzung im Rahmen der Streifentätigkeit, auf frischer Tat gestellt werden. Die beiden Jugendlichen waren gerade damit beschäftigt, die neue Lärm-schutzwand an der B 7 aus Richtung Ettersburger Straße kommend in Richtung Erfurt, zu dekorieren. Beim Anblick des Streifenwagens versuchten sie noch die Flucht zu ergreifen. Ein 16-jähriger Täter konnte aber durch die Beamten gestellt werden, der zweite Sprayer konnte entkommen. Im Rucksack wurden eindeutige Sprayer-Utensilien (Spraydosen, Stirnlampe, Lakierermaske und mehrere Spraydosenaufsätze) aufgefunden. Der junge Mann wurde nach einer Befragung seiner Mutter übergeben. Der zweite Jugendliche konnte noch nicht namentlich ermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell