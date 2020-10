Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht

Apolda (ots)

Ein Sachschaden von ca. 1.500 Euro entstand bei einem Zusammenstoß am Montagmorgen am Abzweig Schöten zwischen einem PKW Ford und einem Reh.

Zur gleichen Zeit ereignete sich ein Zusammenstoß zwischen einem PKW Ford einem Reh am Ortseingang von Bad Sulza aus Richtung Auerstedt. Hier entstand nur ein Sachschaden von ca. 100 Euro. In beiden Fällen flüchtete das Tier.

Zwischen dem 16. und 19.10.2020 brachen Unbekannte durch Aufhebeln eines Fensters in eine Schule in Apolda, Dr.-T.-Neubauer-Straße ein und entwendeten mehrere Lautsprecher und Musikgeräte. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03644/5410 bei der Polizei in Apolda zu melden.

