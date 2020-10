Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Weimar vom 19.10.2020

Weimar (ots)

Besonders schwerer Fall des Diebstahls im Versuch

Am Sonntagmorgen wurde gegen 06:44 Uhr durch eine Reinigungskraft ein Einbruch am Platz der Demokratie gemeldet. Durch unbekannt gebliebene Täter wurde versucht in das Museum "Reithaus" einzudringen. Hierzu wurde Ilmseitig ein Seitenfenster aufgebrochen. Im Inneren angelangt versuchten der oder die Einbrecher gewaltsam eine Zwischenglastür, die den Vorraum vom Museum trennt, aufzubrechen. Diese hielt jedoch stand. Die Täter entfernten sich wieder durch das Fenster. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000,- Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 03643/8820 entgegen.

Wildunfall

Ein 50-jähriger Fahrer eines PKW Mercedes befuhr am Sonntag gegen 07:45 Uhr die L1053 in Fahrtrichtung Bad Berka. Vor dem Abzweig Hetschburg kreuzte plötzlich ein Wildschwein die Fahrbahn. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte ein Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Das verletzte Wildschein flüchtete in den angrenzenden Wald. Der Sachverhalt wurde an den zuständigen Jagdpächter weitergeleitet.

Fahren unter Einfluss berauschender Mittel

Ein 46-jähriger Fahrer eines PKW Skoda wurde am Sonntagnachmittag einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf Cannabis. Daraufhin wurde die Weiterfahrt untersagt und es erfolgte eine Blutentnahme im Klinikum Weimar. Eine Anzeige wegen Verstoß § 24 a II nach dem Straßenverkehrsgesetz wurde erstattet.

Letztes vermisstes Känguru gesichtet

Im Rahmen der Streifentätigkeit konnte am Sonntag gegen 21:40 Uhr in Mellingen das letzte noch vermisste Känguru gesichtet werden. Es befand sich in einem Busch sitzend in der Langen Straße. Die Halterin und weitere Helfer wurden informiert. Das Einfangen gestaltete sich jedoch sehr schwierig. Letztmalig wurde es gegen 23:00 Uhr vor der Ortslage Taubach auf einem Feld gesehen.

Sachbeschädigung

Zu einer Sachbeschädigung kam es in den frühen Morgenstunden des 19.10.2020 in Bad Berka in der Robert-Koch-Allee. Mehrere Personen hielten sich an einem Grundstückszaun auf und beschädigten diesen, indem sie Teile des Zauns abrissen. Als ein Nachbar laut aus dem Fenster rief, entfernten sich vier Personen mit einem weißen VW Golf. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03643/8820 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell