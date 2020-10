LPI-J: Medieninformation des ID Jena

Landespolizeiinspektion Jena

Hausfriedensbruch Am Samstag 17.10.20 gegen 09:00 Uhr stellte der Eigentümer eines Hauses in Jena, Freiligrathstraße 58 mit, das Unberechtigte in der letzten Nacht das Nebengebäude betreten haben. Entwendet wurde nichts.

Entleerter Feuerlöscher Am Freitag, 16.10.2020, gegen 10:30 Uhr wurde in der Tiefgarage Jena, Closewitzer Straße ein Pkw mittels Feuerlöscher besprüht. Der Feuerlöscher wurde komplett entleert. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und Beeinträchtigung von Nothilfemitteln.

Graffiti Unbekannte sprüht in der Nacht vom Freitag zu Samstag ein Graffiti in silberner/lila/schwarz Farbe, Größe ca. 270 cm x 80cm an die Hauswand der Hausnummer 19 in der Neugasse. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro.

Sachdienliche Hinweise zu den Sachverhalten nimmt die Polizei Jena unter der 03641-810 entgegen.

Verkehrsunfall Am Samstag, 17.10.2020, gegen 01:05 Uhr befährt ein 18 Jähriger, welcher seit 3 Monaten eine Fahrerlaubnis besitzt, den Jahnplatz in Jena. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet der Fahranfänger ins Schleudern und kollidiert mit dem in der Jahnstraße geparkten Pkw eines 37 Jährigen. An beiden Fahrzeugen entsteht nicht unerheblicher Sachschaden. Der Gesamtschaden wird auf mindesten 10.000 Euro geschätzt.

