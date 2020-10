LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Landespolizeiinspektion Jena

Weil es scheinbar einen Zusammenstoß mit einem Waschbär gab, der noch mittig auf der Straße zwischen Gernewitz und Laasdorf liegen soll, meldete sich Donnerstagabend ein Zeuge bei der Polizei. Als die Polizeikräfte, gegen 20:50 Uhr, vor Ort eintrafen, konnten sie allerdings kein Tier feststellen, dafür einen Pkw, welcher in einen Zaun gefahren ist. Ein Atemalkoholtest mit dem 35-jährigen litauischen Fahrer ergab einen Wert von 1,06 Promille. Weiterhin schlug der Drogenvortest positiv auf Amphetamin an. Auf regennasser Fahrbahn kam der junge Mann, in einer S-Kurve, von der Straße ab und kollidierte mit dem Zaun, ohne das es im Vorfeld einen Zusammenstoß mit einem Waschbär gegeben hat. Am Pkw und der Umzäunung entstand Sachschaden. Der Fahrer blieb unverletzt, mit ihm wurde eine Blutentnahme im Klinikum durchgeführt.

Für die Zeit seines Urlaubes rüstete ein Hausbesitzer aus Bad Klosterlausnitz sein Grundstück mit einer Überwachungskamera aus. Als am Donnerstagabend, gegen 21:30 Uhr, plötzlich der Alarm auf seinem Handy ausgelöst wurde, konnte eine unbekannte Person mit einer Taschenlampe auf seinem Grundstück umher laufen sehen. Unvermittelt informierte er die Polizei. Als die alarmierten Kräfte vor Ort eintrafen, konnte sie allerdings niemanden ausfindig machen. Scheinbar hatte der Täter die Kamera bemerkt und von seinem Vorhaben abgelassen.

Weil sein 19-jähriger Enkel immer wieder unberechtigt sein Fahrzeug nutzt, hat ein 69-Jähriger schon sämtliche Vorkehrungen getroffen, um dies zu verhindern. Doch scheinbar findet der junge Mann immer wieder Mittel und Wege, um an den Fahrzeugschlüssel zu gelangen. So auch am gestrigen Donnerstagabend. Gegen 22:15 Uhr bemerkte der Rentner aus Zimmritz das Fehlen seines Fahrzeuges und informierte die Polizei. Nicht nur das der 19-Jährige unberechtigt das Fahrzeug nutzt, stößt dem älteren Herrn auf, sondern auch das sein Enkel nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, wird hier zum Problem. Gegen 23:00 Uhr brachte er das Fahrzeug dann wieder zurück und entfernte sich mit einem Motorrad. Die Polizei konnte ihn wenig später in Jena nahe eines Supermarkt-Parkplatzes am Salvador-Allende-Platz feststellen. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

