LPI-J: Meldungen aus Jena

Ein Cube-Fahrrad im Wert von 2500 Euro wurde im Laufe des Donnerstags in Jena gestohlen. Der Eigentümer schloss das Bike am Morgen, gegen 08:30 Uhr, am Fahrradständer in der Carl-Zeiss-Promenade an. Als er am Abend zu seinem Bike zurückkehrte, musste er feststellen, dass dies durch unbekannte Täter entwendet wurde.

In das Dekanat der chemischen Fakultät in der Humboldtstraße in Jena sind Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eingebrochen. Durch das Einschlagen der verglasten Eingangstür verschafften sich der oder die Täter Zutritt zum Gebäude. Wahrscheinlich erblickten die Unbekannten, nachdem sie das Objekt betreten hatten, die installierte Alarmanlage und ließen von ihrem Vorhaben ab, sodass lediglich Sachschaden an der Tür entstand und nichts entwendet wurde.

