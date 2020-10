Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 16.10.2020

Weimar (ots)

Einbruch in Gartenanlage

Sachschaden von mehreren hundert Euro verursachten Einbrecher in einer Kleingartenanlage in Blankenhain. Während der vergangenen zwei Tage brachen Unbekannte das Gartentor einer der Parzellen auf und gelangten so auf das Grundstück. Hier begaben sich der oder die Täter zum Bungalow und hebelten auch dessen Tür auf. Derzeit ist noch nicht klar, ob etwas entwendet wurde.

Mit Radfahrer kollidiert

Zum Glück nur Schürfwunden erlitt ein 65-jähriger Radfahrer, als er am Donnerstagvormittag mit einem Auto kollidierte. Der 32-jährige Fahrer eines Nissans übersah den vom Bahnhof kommenden Radler in der Carl-August-Allee, als dieser selbst aus der Meyerstraße kommend die Kreuzung überqueren wollte. Sowohl am Fahrrad als auch an dem Auto entstand Sachschaden. Sicherheitshalber wurde der Radfahrer zur genauen Abklärung seiner Verletzungen ins Krankenhaus verbracht.

Bei Haftbefehl Drogen gefunden

Gegen eine 37-jährige Frau aus Blankenhain bestand ein Haftbefehl, der gestern durch Beamte der PI Weimar realisiert wurde. Als die Polizisten die Frau und einen 48-jährigen Mann in ihrer Wohnung antrafen, stießen sie zudem auf Drogen der beiden. So waren die beiden im Besitz geringer Mengen Marihuana und der synthetischen Droge Crystal.

Auto aufgebrochen

In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag brachen Unbekannte einen auf dem Parkplatz eines Hotels in Legefeld abgestellten Pkw Hyundai auf. Über die Beifahrertür gelangten sie in den Fond des Wagens, durchwühlten diesen und entwendeten ein USB-Adapter. Im Gegensatz zum Wert des Beutegutes beläuft sich der verursachte Sachschaden auf mehrere hundert Euro.

Verstoß gegen das Waffengesetz

Da bei einem 60-jährigen Mann der Verdacht bestand, dass sich dieser in einer hilflosen Lage befindet, betraten Beamte der Polizeiinspektion dessen Wohnung in Weimar West. Sie trafen in der Wohnung auf den stark alkoholisierten Inhaber. Auch wenn es dem Mann auf den ersten Blick den Umständen entsprechend gut ging, wurde er zur weiteren Untersuchung ins Klinikum verbracht. Während sich die Polizisten in den vier Wänden des Weimarers aufhielten, sahen sie fünf an der Wohnungstür klebende Wurfsterne. Als verbotene Gegenstände wurden diese beschlagnahmt.

