Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Apolda

Apolda (ots)

Gleich vier Kellerparzellen wurden im Zeitraum vom 14.10. zum 15.10.2020 in einem Mehrfamilienhaus in der Parkstraße durch unbekannte Täter gewaltsam geöffnet. An allen vier Kellertüren entstanden Sachschäden in Höhe von 10 und 25 EUR. Nach Aussage der Geschädigten wurde auf dem ersten Blick nichts entwendet.

Am 15.10.2020 gegen 07:50 Uhr öffnete ein 59-Jähriger in einem Supermarkt in der Bernhard-Prager-Gasse in Apolda eine 25er Packung 0,2 l Kümmerling und steckt sich davon 16 Stück in die Tasche. Eine Flasche trank der Mann noch im Geschäft aus, bevor er gestellt wurde. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab später 2,75 Promille.

Eine 71-Jährige war am Donnerstag gegen 10:00 Uhr im Lidl Markt in Apolda einkaufen. Dazu hatte sie ihren Einkaufsbeutel am Rollator hängen. In einem unbeobachteten Moment wurde aus dem Beutel das Portmonee mit 100 EUR Bargeld, EC-Karte sowie diversen Ausweisdokumenten entwendet.

Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03644/5410 bei der Polizei in Apolda zu melden.

