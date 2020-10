Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzlnad-Kreis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es gestern Abend auf dem Amtsplatz in Stadtroda. Hintergrund hierfür waren ausstehende Lohnzahlungen infolge von geleisteten Überstunden. Für ein klärendes Gespräch wurde im Vorhinein ein Treffen des 31-jährigen ehemaligen Mitarbeiters einer Baufirma aus Stadtroda mit dessen Chef vereinbart. Jedoch verlief das Treffen nicht ganz wie erhofft - anstatt seines Geldes erhielt der junge Mann Schläge ins Gesicht. Hierbei erlitt er Verletzungen, welche medizinisch behandelt werden mussten. Im Zuge der Ermittlungen konnte der 38-jährige Tatverdächtige ausfindig gemacht werden. Dieser begab sich dann selbstständig zur Stadtrodaer Polizei. Hier machte dieser entgegenlautende Angaben zum Sachverhalt und negierte eine körperliche Auseinandersetzung. Wie das Gespräch tatsächlich verlief, werden in der Folge die Ermittlungen zeigen.

In Seitenroda wollten sich augenscheinlich unbekannte Täter widerrechtlich Zutritt zu einem Wohnhaus in der Dorfstraße verschaffen. Als die Tochter des Hauses gegen 41:00 Uhr heim kam, stellte sie die offene Haus- Terrassen- und Kellertür fest. Vorerst begab sie sich zu einem Nachbarn. Die Beamten konnten sodann vor Ort Hebelspuren an der Hauseingangstür feststelle. Zu einem Öffnen dieser kam es jedoch nicht. Dass die Türen offen standen, war anscheinend aktuellen Baumaßnahmen im Haus geschuldet. Entwendet wurde zumindest nichts aus dem Haus. Ob es sich bei den Spuren um einen Altschaden handeln könnte, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

