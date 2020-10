Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Apolda

Apolda (ots)

Ein rumänischer Staatsbürger befuhr am Dienstagmittag mit seinem Lkw die Landstraße zwischen Wersdorf und Pfiffelbach, als plötzlich das linke hintere Rad vom Lkw abfiel. Dabei entstand auf einer Länge von ca. 100 m ein Schaden im Straßenbelag.

Im Zeitraum vom 05.10. bis 13.10. wurde in eine Garage in der Nordstraße in Apolda eingebrochen. Nachdem das Holztor aufgehebelt wurde, entwendeten die Täter eine Sandstrahlpistole, einen Schweißerhelm sowie verschiedene Lack- und Farbdosen im Gesamtwert von ca. 80 EUR.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell