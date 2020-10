Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein 30-jähriger Eisenberger verlor am Samstag im Weimar sein Portemonnaie. Am Sonntag meldete sich sodann die Finderin. In der Folge entwickelte sich ein sehr ungewöhnliches Gespräch. Die Dame meinte, dass es ja sicherlich einen hohen Finderlohn gäbe, da in der Geldbörse mehrere Fahrzeugscheine seien. Ebenso könnte der Eigentümer ja, weil er anscheinend mehrere Fahrzeuge besitze, sein Eigentum abholen. Bei der Übergabe am Montag stellte der 30-jährige sodann leider fest, dass neben dem Bargeld auch ein Fahrzeugschein fehlte. Dies veranlasste ihn folgend am Dienstag zur Anzeige bei der Polizei. Ob die Finderin nunmehr im Besitz der fehlenden Sachen ist, werden die Ermittlungen zeigen.

Sein Hausrecht setzte gestern Nachmittag ein Grundstückseigentümer in Serba doch recht ungewöhnlich um. Da sich mehrere Kinder unberechtigt auf seinem Grundstück aufhielten und ihre Jacken auf der Wiese liegen gelassen hatten, nahm der 61-jährige diese an sich. Eine spätere Herausgabe an einen Erziehungsberechtigten verweigerte er jedoch. So musste die Polizei zur Klärung hinzugezogen werden. Trotz des sehr uneinsichtigen Herrn konnten die Jacken an die Berechtigten wieder übergeben werden. Der Einsatz hat nun sowohl eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch auch Nötigung zur Folge.

Nachdem ein 22-jähriger Eisenberger am Dienstag seinen Tageseinkauf in einem Supermarkt in der Ludwig-Jahn-Straße beendet hatte, traute er seinen Augen kaum. Sein vor dem Markt angeschlossenes Fahrrad wurde durch Unbekannte entwendet. Auch das zur Sicherung verwendete Schloss war nicht mehr zugegen. Beim Stehlgut handelt es sich um ein Mountainbike der Marke Focus in schwarzer Ausführung.

