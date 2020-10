Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots)

Am Dienstag, gegen 19:00 Uhr, kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Fahrrad. Der 54-jährige Fahrer eines Pkw VW befuhr die Camsdorfer Brücke und bog fortfolgend nach links in das Wenigenjenaer Ufer ab. Daraufhin stoppte er sein Fahrzeug und sprach kurz einen Passanten an. Eine 26-jährige Radfahrerin fuhr hinter dem Pkw und wollte, aufgrund dessen Stopps, an diesem vorbei fahren. Hierbei verschätzt sie sich jedoch im seitlichen Abstand, kollidiert mit dem Pkw und kommt zu Fall. Durch den Sturz verletzte sich die Radfahrerin leicht.

Uneinigkeit betreffend der abgespielten Musik herrschte Dienstagabend in der Weigelstraße. Zwei Personengruppen saßen auf den dort befindlichen Stufen, als eine hitzige Debatte über die Musikauswahl entfachte. Da die Wortwahl nicht die gepflegteste war, kamen Beamte der Polizei Jena hinzu. Nach einem klärenden Gesprächs sowie der entsprechenden Belehrung, fertigten die Beamten eine Anzeige wegen Nötigung.

In der Nacht vom Montag zum Dienstag ereignete sich ein Fahrraddiebstahl in der Sophienstraße. Der 28-jährige Eigentümer eines E-Bikes der Marke Hercules stellte sein Rad am Montagabend ordnungsgemäß ab und sicherte dieses auch mittels eines Faltschlosses. Dienstagmorgen bemerkte er sodann, dass sein Fahrrad entwendet wurde. Das Schloss hinterließ der unbekannte Täter vor Ort. Der Beuteschaden beträgt ca. 2.500,- Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Telefon: 03641- 81 1503

E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell