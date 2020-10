LPI-J: Pressebericht der PI Weimar vom 14.10.2020

Landespolizeiinspektion Jena

Diebstahl/ Hehlerei / Unterschlagung

Am Dienstagmorgen wurde gegen 07:30 Uhr bekannt, dass in der Eduard-Rosenthal-Straße 70g ein hochwertiges Fahrrad entwendet wurde. Es befand sich seit dem 12.10.2020 19:00 Uhr im Fahrradständer vor der Wohnanschrift der geschädigten 37-jährigen Eigentümerin. Es war mit einem Faltschloss gesichert. Mit einer Metallsäge wurde der Fahrradständer durchtrennt und das Fahrrad mit Schloss durch unbekannt gebliebene Täter entwendet. Beim Fahrrad handelt es sich um ein E-Bike mit Kinderanhänger im Gesamtwert von 3400,- Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Weimar unter 03643/8820 entgegen.

Munitionsfund

Am Dienstag kam es gegen 13:00 Uhr in Hohenfelden zu einem Munitionsfund. Ein 37-jähriger Mann hat bei Arbeiten auf dem Dachboden seiner 88-jährigen Großmutter zwei Granaten gefunden. Der Kampfmittelräumdienst wurde durch die Polizei angefordert. Durch diesen konnten zwei Granaten aus dem 1. Weltkrieg festgestellt werden. Sie wurden vor Ort entschärft und durch die Firma Tauber entsorgt. Es wurde Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz gegen unbekannt gestellt.

Verkehrsunfall

Zu einem Verkehrsunfall kam es gegen 18:00 Uhr in der Rohlfstraße. Der 28-jährige Fahrer eine Skoda befuhr die Rohlfstraße in Richtung Kuhlmannstraße, um einen Parkplatz zu finden. Die 59-jährige Fahrerin eines VW Passat parkte diesen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrandin der Rohlfstraße. Beim Abbiegen des Skodafahrers touchierte dieser den Passat am vorderen Kotflügel. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Personen wurden nicht verletzt.

Gefährdungsdelikt im Straßenverkehr

In den frühen Morgenstunden des 14.10. kam es gegen 01:40 Uhr in Mellingen in der Kurve zum Forellengrund in Fahrtrichtung Mechelroda zu einem Alleinunfall mit einem PKW. Der 35-jährige Fahrer eines Dacia Sandero kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kam nach einem Überschlag auf der Fahrerseite zum Liegen. Er blieb unverletzt, beschädigte aber mehrere Leitkegel, Bäume und Sträucher im Umfeld. Das Fahrzeug wurde später nicht mehr fahrbereit abgeschleppt. Es entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Beim Fahrzeugführer wurde Alkoholkonsum festgestellt. Nach seinen Angaben ist er schon am Vorabend verunfallt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Zeugen, die Beobachtungen am Vorabend gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei Weimar unter der Telefonnummer 03643/8820.

