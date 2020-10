Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Insgesamt fünf Garagen wurden durch unbekannte Täter in Rutha angegriffen. Mit einem Spaten versuchten sie die Garagentore in dem Komplex aufzuhebeln. Bei einer der Türen gelang den Unbekannten auch die Öffnung. Jedoch wurde nach ersten Erkenntnissen nichts entwendet. An den restlichen Garageneinfahrten entstand Sachschaden. Hinweise auf die Täter liegen aktuell nicht vor.

Eine 25-jährige Renault-Fahrerin meldete sich am Montag, gegen 18:00 Uhr, bei der Polizei und teilte mit, dass Unbekannte ihr Fahrzeug beschädigt haben. Sie parkte ihre Wagen gegen 08:00 Uhr am Morgen auf dem Markt in Kahla ab. Als sie am Abend zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ihr Außenspiegel abgetreten und die linke vordere Fahrzeugseite, mittels einem unbekannten Gegenstand, zerkratzt wurde. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 350 Euro geschätzt. Hinweise auf die möglichen Täter gibt es bisher noch nicht.

Gleich zwei Tiere suchen im Bereich Saale-Holzland ein neues Zuhause. Gegen 19:30 Uhr teilte eine Zeugin mit, dass sie in Eisenberg einen Labrador gefunden hat, welcher herrenlos umherirrte. Ein Tierbesitzer konnte nicht ausfindig gemacht werden. Eine Mitarbeiterin des Tierheims Eisenberg hat sich dem Hund angenommen und ihm vorrübergehend Obdach gewährt. Etwa eine Stunde später meldete sich eine 22-Jährige bei der Polizei und gab an, dass sie soeben in einem Waldstück, zwischen dem Klinikum Eisenberg und Bad Klosterlausnitz, ein Zwergkaninchen samt Käfig gefunden habe. Das arme Tier wurde scheinbar dort ausgesetzt. Da im Tierheim niemand mehr erreicht werden konnte, hat sich die Mitteilerin ein Herz gefasst und dem Tier vorerst ein Zuhause gegeben.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Telefon: 03641- 81 1503

E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell