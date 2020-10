Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots)

Ein 38-Jähriger Honda-Besitzer meldete am Montagnachmittag, dass er Brandflecken auf seinem Auto festgestellt hat. Unbekannte haben in der Lassallestraße in Jena Zigarettenstummel auf den abgestellten Pkw geworfen. Die restliche Glut der Zigaretten hat dann den Lackschaden am Auto verursacht. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, um die Anzeige wegen Sachbeschädigung aufzunehmen, konnten sie noch Zigarettenreste auf dem Dach des Fahrzeuges feststellen.

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem Pkw kam es am Montagmittag in Jena. An der Kreuzung Golmsdorfer Straße/ Schlippenstraße wollte der Pkw-Fahrer nach links abbiegen, übersah hierbei die Radfahrerin und kollidierte mit dieser. Die Radlerin stürzte daraufhin und zog sich Verletzungen am Kopf zu. Sie musste zur weiteren Behandlung ins Klinikum gebracht werden.

