LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Ähnlich wie auf dem Nürburgring testete ein unbekannter Audi-Fahrer seine Fahrkünste in der Nacht von Samstag zu Sonntag. Für ein paar Driftübungen befuhr er hierbei den Sportplatz in Reichenbach. Da der Rasen vom Regen sehr aufgeweicht war, hinterließ das Manöver bleibende Spuren. Hinweise zum Verursacherfahrzeug lieferten dann Gäste einer Feierlichkeit, welche in selbiger Nacht im Saal des Gemeindehauses stattfand. Jedoch konnten diese lediglich Abgaben zum Fahrzeug, jedoch aber nicht zum Fahrer machen. Die Ermittlungen und eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurden aufgenommen.

Am Sonntag, gegen 19:50 Uhr, wurde ein 32-Jähriger mit seinem VW in Kahla einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Atmalkoholtest erbrachte einen Wert von 1,17 Promille. Daraufhin wurde mit dem jungen Mann eine Blutentnahme im Klinikum durchgeführt. Weiterhin wurde sein Führschein eingezogen und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

