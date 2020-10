Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots)

Im Forstweg in Jena haben Unbekannte im Zeitraum vom Donnerstag bis Sonntag ein Graffiti an eine Hauswand angebracht. In einer Größe von 3m x 0,5m wurde der Schriftzug "no cops.no nazis" mit einem Anarchiezeichen in roter/pinker Farbe an die Fassade angebracht. Auch am Magdelstieg wurden mehrere Schmierereien in roter und blauer Farbe aufgesprüht. Mit ähnlichem Inhalt wurden insgesamt vier Graffito im Bereich entdeckt, wobei die Größen variierten. Es wurde Anzeige gegen Unbekannt erstattet.

