LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 11.10.2020

Unfallgeschehen

Freitagmorgen gegen 09:15 Uhr kam es zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger an der Einmündung Bahnstraße / Friedrich-Ebert-Straße. Die Fahrerin eines Pkw Toyota (60 Jahre) wollte aus der Bahnstraße kommend nach rechts in die Fr.-Ebert-Straße abbiegen. Aus Unachtsamkeit übersah sie einen Fußgänger (76 Jahre), der die Bahnstraße im Einmündungsbereich von rechts nach links querte. Pkw und Fußgänger berührten sich leicht, woraufhin der Fußgänger zu Fall kam.

Der Fußgänger erlitt lediglich leichte Verletzungen, am Pkw entstand kein Sachschaden.

Weniger glimpflich endete ein Unfall am Freitag gegen 11:00 Uhr in der Marienstraße. Eine Fußgängerin (83 Jahre) wollte bei Lichtzeichen Grün für Fußgänger die Marienstraße an der Einmündung Beethovenplatz überqueren. Gleichzeitig hatte die Fahrerin eines Pkw Renault (71 Jahre) ebenfalls bei Grün die Absicht, vom Beethovenplatz kommend nach rechts in die Marienstraße abzubiegen. Dabei übersah die Pkw-Fahrerin die sich bereits auf der Fahrbahn befindliche Fußgängerin und erfasste diese mit der Fahrzeugfront, wodurch sie zu Fall kam.

Die Fußgängerin musste mit schweren Verletzungen stationär im Klinikum Weimar aufgenommen werden. Der Schaden am unfallbeteiligten Pkw wird auf lediglich ca. 50 Euro geschätzt.

In beiden Fällen wurde Anzeige wegen des Verdachtes der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall erstattet.

Keine verletzten Personen, jedoch hoher Sachschaden war bei einem Unfall am Freitag gegen 15:45 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Vieselbach und Niederzimmern zu verzeichnen. Zwei Pkw befuhren die Straße aus Richtung Vieselbach kommend in Richtung Niederzimmern. Aufgrund eines in gleicher Richtung fahrenden Radfahrers musste der vorausfahrende VW-Fahrer abbremsen. Dies bemerkte der dahinter fahrende Fahrer eines historischen Daimler-Benz zu spät und er fuhr auf den VW auf. In der weiteren Folge geriet der Daimler-Benz auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw Opel.

Der Gesamtschaden an den drei unfallbeteiligten Fahrzeugen wird auf ca. 18.000 Euro geschätzt.

Diebstähle

In der Zeit vom 08.10.2020 bis 09.10.2020 entwendeten Unbekannte vom Fahrradträger eines auf dem Hermann-Brill-Platz parkenden Wohnmobils ein Fahrrad der Marke "Specialized". Der Wert des Fahrrades beläuft sich auf ca. 2.000 Euro.

Einen mutmaßlichen Fahrraddieb ertappten Beamte der PI Weimar in der Nacht von Freitag auf Samstag. Gegen 02:00 Uhr wollten die Beamten einen Radfahrer in der Schwanseestraße kontrollieren. Dieser versuchte, sich durch Flucht der Kontrolle zu entziehen, konnte jedoch nach kurzer Nacheile gestellt werden. Der Grund des Fluchtversuches stellte sich schnell heraus. Der 20-Jährige äußerte, das Fahrrad kurz zuvor in der Müllerhartungstraße entwendet zu haben. Das Fahrrad wird in der PI Weimar verwahrt, da der Eigentümer des Fahrrades bislang noch nicht ermittelt werden konnte.

Die Polizei Weimar sucht nun den Eigentümer eines schwarz-roten Trekkingrades der Marke "ActiveBike".

