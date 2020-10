Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Apolda für den Zeitraum von Freitag, 09.10.20, 06:00 Uhr, bis Sonntag, 11.10.20, 07:00 Uhr

Apolda (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 17:00 Uhr, bis Freitag, 07:00 Uhr, wurden durch Unbekannte Täter von der Baustelle in der Weimarer Straße in Pfiffelbach (Ilmtal-Weinstraße) zwei Baggerlöffel in den Breiten von 40 cm und 60 cm entwendet.

Im Zeitraum von Mittwoch, 20:15 Uhr, bis Freitag, 08:30 Uhr, versuchten Unbekannte Täter vergeblich, die Eingangstür eines Versicherungsbüros in Apolda, Dr.-Rudi-Moser-Straße aufzuhebeln. Dabei entstand Sachschaden.

Zeugenhinweise nimmt jeweils die Polizeiinspektion Apolda unter Tel. 03644 / 541-0 entgegen.

Am Freitag um 15:45 Uhr ereignete sich in Kösnitz (Saaleplatte) ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 29-jährige Fahrzeugführerin und ihre Tochter (Kleinkind) befuhren mit einem Pkw die Dorfstraße in Richtung Wormstedt. Dahinter befand sich ein 24-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Kleintransporter. In Höhe des Löschteichs überquerte unvermittelt ein Hund die Fahrbahn, sodass die Pkw-Fahrerin eine Vollbremsung einleitete. Der dahinter befindliche Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf. In der Folge erlitten Mutter und Tochter einen Schock. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 8.000 EUR. Zum Unfallzeitpunkt stand der Verursacher unter Alkoholeinfluss (0,52 Promille). Aus diesem Grund wurde sein Führerschein sichergestellt, eine Blutentnahme veranlasst und ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Neben Polizei waren auch Rettungsdienst und Feuerwehr im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell