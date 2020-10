Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Straßenlaterne in Bad Klosterlausnitz umgefahren

Jena (ots)

Ein noch unbekannter Sattelzug befuhr am Freitagmorgen gegen 05:45 Uhr das Wohngebiet Birkenlinie in Bad Klosterlausnitz. In Höhe der Hausnummer 32 kam der Auflieger nach links von der Fahrbahn ab und streifte ein Straßenlaterne, die dadurch total beschädigt wurde. Die Polizeiinspektion Saale-Holzland sucht Zeugen, die Hinweise zum Tatfahrzeug geben können, dass das Wohngebiet nicht hätte befahren dürfen. Sachdienliche Hinweise bitte der Polizei unter 036428 / 640 melden.

