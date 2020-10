Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Durch unbekannte Täter wurde eine Sachbeschädigung an einem Pkw begangen. Der in Dornaischen Weg in Mörsdorf abgestellte Pkw Skoda wurde am Donnertag mit einer unbekannten Substanz übergossen, welche den Lack nicht unerheblich beschädigte. Der Schaden kann aktuell nicht beziffert werden.

Zu einer Kontrolle seines Fahrzeuges bat ein 33-jähriger Fahrer eines Pkw VW Donnerstagabend die Besatzung eines Streifenwagens in Hermsdorf. Der Fahrzeugführer überholte die Beamten in der Friedenssiedlung. Dabei hatte er weder, trotz Dunkelheit, das Licht angeschaltet, noch amtliche Kennteichen am Fahrzeug. In der Naumburger Straße stoppten wurde das Fahrzeug sodann gestoppt. Auf die Situation angesprochen gab der Fahrer an, dass er den Pkw soeben aus der Werkstatt geholt habe. Die durchgeführte Hauptuntersuchung bestand dieser nicht, weswegen aktuell auch keine Kennzeichen angebracht wären. Hinter der Windschutzscheibe lag zwar ein Kurzzeitkennzeichen, dieses hatte jedoch keine Gültigkeit mehr. Dem jungen Mann wurde die Weiterfahrt untersagt sowie gegen ihn die entsprechenden Anzeigen gefertigt.

