LPI-J: Meldungen aus Jena

Eine nicht alltägliche Rettungsaktion ereignete sich Donnerstagmittag im Pennickental. Ein 67-jähriger Radfahrer war mit seinem E-Bike auf der mittleren Horizontale unterwegs. Bei einem Anhaltevorgang verlor er die Kontrolle über sein Rad und stürzte ca. 20 Meter den Abhang hinunter. Der zum Einsatz gebrachte Rettungshubschrauber konnte den verunfallten Radfahrer lokalisieren. Zur Bergung wurde, aufgrund des unwegsamen Geländes, der Höhenrettungszug der Berufsfeuerwehr hinzugezogen. Der Radfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde, zur weiteren medizinischen Versorgung, in ein Krankenhaus gebracht.

Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag die Außenscheiben einer Sport- und Speiselokalität in der Erlanger Allee. Vor Ort konnten 3 Metallkugeln aufgefunden werden, welche vermutlich mittels einer Zwille gegen die Scheiben katapultiert wurden. Neben den Fensterscheiben ging auch die Scheibe eines Schaukastens zu Bruch.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Jena unter 03641 - 810 zu melden.

In den Nachtstunden vom Mittwoch zum Donnerstag machten sich unbekannte Täter an einem Backwarenverkaufsanhänger in der Naumburger Straße zu schaffen. Hierbei lösten sie die Bremsen des Anhängers, so dass dieser gegen eine Bordsteinkante rollte. Infolge dessen kam es zu Beschädigungen an der Deichsel. Die Höhe des Schadens konnte nicht beziffert werden, jedoch ist der Anhänger nicht mehr einsatzbereit.

