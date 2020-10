Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Presseinformation der PI Weimar vom 09.10.2020

Weimar (ots)

Auseinandersetzung

Zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es vergangene Nacht in einer Bar in der Innenstadt. Aus noch nicht geklärten Gründen gerieten zwei Männer in Streit, der darin gipfelte, dass ein 24-jähriger Weimarer einem 22-Jährigen ein Glas ins Gesicht schlug. Dieser wurde dadurch schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Ebenso der Täter, da auch dieser Verletzungen von der Auseinandersetzung davon trug. Beide Beteiligten standen unter Alkoholeinfluss.

Eigentümer gesucht

Anfang Juli stellten Beamte der PI Weimar bei Durchsuchungsmaßnahmen in Mellingen eine Heckenschere sicher, die offensichtlich aus einer vorangegangenen Diebstahlshandlung stammte. Der Eigentümer dieser Profi-Schere konnte jedoch bisweilen noch nicht ausfindig gemacht werden. Hinweise zum möglichen Besitzer bitte an die PI Weimar unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de.

Verfolgungsfahrt

In der vergangenen Nacht schnitt der Fahrer eines VW in Mellingen eine Kurve so sehr, dass der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeuges bremsen und ausweichen musste. Als der Fahrer des VWs sah, dass es sich bei dem im Gegenverkehr befindlichen Auto um eines der Polizei handelte und dieses nun auch noch wendete, gab er Gas. Die Beamten konnten aber sehen, wie der Wagen in Richtung Magdala davon fuhr und schließlich ohne Licht auf ein Gehöft einbog. Hier schon war die Fahrt beendet. Der Fahrer übersah die Unebenheiten der Einfahrt und riss sich Teile der Fahrzeugfront sowie die Ölwanne auf. Das Verhalten des Fahrers erklärte sich schnell: der 23-Jährige ist aktuell nicht im Besitz der Fahrerlaubnis.

Mit Gegenverkehr kollidiert

In der Ortslage Kleinobringen kamen sich am Donnerstag gegen 14:00 Uhr zwei Lkw entgegen, die den Bereich nicht parallel passieren konnten. Der 24-jährige Fahrer eines der Lkw wich aus und versuchte so dem Entgegenkommenden Platz zu machen. Der Platz reichte aber offensichtlich nicht aus. Beim Passieren touchierte der unbekannte Fahrer der anderen Zugmaschine die Wartende und beschädigte den Außenspiegel. Im Anschluss verließ der Unfallverursacher unerkannt die Unfallstelle.

Erst Haftbefehl dann Anzeige

Ein 28-jähriger Mann erschien nicht zu einer Verhandlung am Gericht, zu der er geladen war. In der Folge sollte dieser vorgeführt werden. Nachdem die Polizisten den Mann an seiner Wohnanschrift antrafen war dieser gar nicht begeistert. Ihm schwante vermutlich schon Böses: Als die Beamten den Mann durchsuchten fanden sie Cannabis bei ihm. Und da er die Beamten zusätzlich noch mehrfach beleidigte, kam zu der Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz auch noch eine wegen Beleidigung hinzu. Dessen nicht genug wurde er bis zum Beginn seiner Gerichtsverhandlung in polizeilichen Gewahrsam genommen.

Verkehrskontrollen

Im Verlauf des gestrigen Tages mussten Beamte der PI Weimar mehrere Anzeigen wegen des Fahrens unter Alkohol oder berauschender Mittel erstatten: Um kurz nach 9:00 Uhr wurde der Fahrer eines Reanaults einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 45-Jährige wurde einem Alkoholtest unterzogen. Dieser ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Gegen 11:00 Uhr geriet die Fahrerin eines BMW in der Friedensstraße in eine Verkehrskontrolle. Ein mit ihr durchgeführter Test auf die Einnahme von Drogen reagierte positiv. Daraufhin wurde bei der 27-Jährigen eine Blutentnahme durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde ihr vorerst untersagt. Ähnlich erging es dem Fahrer eines Volvo, der um die Mittagszeit in der Ettersburger Straße in eine Kontrolle geriet. Auch sein Drogenvortest war positiv. Zudem führte der 20-Jährige verbotener Weise einen Schlagring mit sich. Letztlich kontrollierten Polizeibeamte in Kranichfeld gestern Abend den Fahrer eines VWs. Auch der 31-Jährige musste danach zur Blutentnahme gebracht werden, da der mit ihm durchgeführte Drogenvortest positiv ausfiel.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell