LPI-J: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Apolda

Apolda (ots)

Von Mittwoch zu Donnerstag kam es zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl in ein leerstehendes Einfamilienhaus in der Buttstädter Straße. Unbekannte Täter brachen mit einem unbekannten Hebelwerkzeug die Hauseingangstür aus Kunststoff gewaltsam auf, sodass die Tür dadurch erheblich beschädigt wurde. In der weiteren Folge wurden mehrere Türen im Haus gewaltsam geöffnet. Aus dem Keller des Hauses wurde ein defekter Spielautomat entwendet. In einem Nebengelass wurde die Fensterscheibe einer Werkstatt ausgebaut. Der oder die Täter gelangten so ins Innere der Werkstatt und entwendeten hier ein CO² Schweißgerät einschließlich Brenner mit Brennerkasten, eine Sauerstoff- sowie eine Acetylenflasche, eine Bohrmaschine der Marke Bosch sowie eine rote 15m lange Verlängerungsschnur. Der Sachschaden an den Türen wird auf 1000 EUR geschätzt, das Beutegut auf ca. 2700 EUR. Da die Täter weiteres Beutegut abholbereit im Hausflur abgestellt hatten, wird davon ausgegangen, dass sie den Tatort erneut aufsuchen wollten.

Zeugen, werden dringend gebeten, sich bei der Polizei in Apolda unter der Rufnummer 03644/5410 zu melden.

