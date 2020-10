Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Weimar vom 08.10.2020

Weimar (ots)

Pressebericht der PI Weimar vom 08.10.2020

Brandfall in Gelmeroda

Am Mittwochmorgen gegen 06:30 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Weimar zu einem Brand in einem Waldstück bei Gelmeroda gerufen. Hier konnte schnell ein Brandnest von mehreren Quadratmetern gelöscht werden. Die Feuerwehr geht von fahrlässiger Brandstiftung aus.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden kam es am Mittwoch gegen 07:40 Uhr auf der B85 Zwischen Gutendorf und Bad Berka. Der 48-jährige Fahrer eines Opel Zafira befuhr die B85 aus Richtung Bad Berka kommend in Fahrtrichtung Troistedt. Im Gegenverkehr befand sich eine 21-jährige Fahrerin eines VW Polo. Sie geriet auf regennasser Fahrbahn nach rechts von der Straße ab und geriet in die Leitplanke. Von dort wurde sie durch die Wucht des Aufpralls in den Gegenverkehr geschleudert und kollidierte mit dem ihr entgegenkommenden Opel. Beide Personen wurden verletzt und mussten in die um liegenden Krankenhäuser eingeliefert werden. Die junge Frau musste auf der Intensivstation behandelt werden. Sie erlitt ein Polytrauma. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Nachdem sie abgeschleppt wurden, konnte die Strecke nach einer Vollsperrung wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Unfallflucht in Buchfahrt

In Buchfahrt kam es am Vormittag in der Weimarischen Straße zu einem unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Eine 22-jährige PKW Fahrerin befuhr mit ihrem VW Polo die Straße aus Hetschburg kommend in Richtung Buchfahrt. Hierbei befuhr sie in der Ortslage Buchfahrt die Brücke über die Ilm, die auf Grund ihrer Breite nur für ein Fahrzeug befahrbar ist. Als sie sich in der Mitte befand, befuhr ein PKW aus der Gegenrichtung die Brücke. Dessen unbekannt gebliebener Fahrer gestikulierte, dass sie von der Brücke fahren solle. Schließlich nötigte der Fahrer die Frau solange, bis sie rückwärts von der Brücke fuhr. Dabei beschädigte sie ca. 5 Holzstreben und verursachte geringen Sachschaden. Der drängelnde PKW Fahrer erreichte seinen Willen und beschädigte beim Überqueren der Brücke deren Metallgeländer. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Er entfernte sich pflichtwidrig vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizei unter 03643/8820 entgegen.

Diebstahl/Unterschlagung

Zu einer unberechtigten Wasserentnahme kam es durch eine Baufirma in Gaberndorf. Die Baufirma benötigte eine Standleitung, um ein Einfamilienhaus mit dem Außenputz zu versehen. Die Entnahme des Wassers aus dem öffentlichen Rohrleitungssystems war jedoch nicht mit dem Wasserzweckverband Weimar abgesprochen. Es entstand ein Schaden von 50,- Euro.

Am Freitag, den 02.10.2020 gegen 16:30 Uhr ereignete sich in Weimar auf der Kreuzung Fuldaer Straße/ Röhrstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Funkstreifenwagen (Transporter) der Polizei. Zum Unfallhergang werden Zeugen gesucht. Hinweise bitte an die Polizei Weimar. Direktwahl 03643/ 882 106 oder 03643/ 882 0

