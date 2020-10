Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Jena (ots)

Mögliche Zeugen werden zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern gesucht. Der Unfall ereignete sich am 06.Oktober 2020 gegen 18:45 Uhr in Hermsdorf (SHK). In der Nähe des Fahrradcenters "Cube" kam es zum Zusammenstoß zweier Radfahrer, beteiligt waren ein älterer Mann und ein Kind. Nach dem Zusammenstoß wurde dem Kind von einer älteren Frau geholfen. Diese und mögliche weitere Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich bei der Polizei Saale-Holzland zu melden, Tel.: 036428-640.

