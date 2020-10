Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Am Dienstag ereignete sich in den späten Vormittagsstunden ein Ladendiebstahl in Hermsdorf. Der Sicherheitsdienst des Einkaufsmarktes in der Rodaer Straße konnte eine Kundin beobachten, wie diese zwar mit einem Unterwäscheteil in die Umkleide ging, jedoch ohne wieder herauskam. Im Kassenbereich wurde die Dame darauf angesprochen, ihrerseits wurde ein Diebstahl jedoch negiert. Die hinzugezogenen Beamten durchsuchten die Dame sodann und konnten das Unterwäscheutensil auffinden. Die 77-Jährige hatte es bereits getragen. Darüber hinaus hatte sie das Wäschestück leicht verschmutzt, sodass es nicht mehr neuwertig aussah. Jedoch vergaß sie das abgetrennte Etikett, welches noch in ihrer Jacke war. So konnte sie der Diebstahlshandlung doch überführt werden.

Einen ungewöhnlichen Fund machte bereits am Montag ein 34-jähriger Eisenberger. Dieser fand im Hinterhof seines Wohnhauses augenscheinlich eine Granate. Da er aufgrund des Fundes so geschockt gewesen war, nahm er diese und lagerte sie in seinem abgemeldeten Pkw. Erst am Dienstag teilte er seinen Fund der Polizei mit. In der weiteren Folge wurde eine Spezialfirma hinzugezogen, welche die, wie sich tatsächlich rausstellte, Granate fachgerecht an sich nahm und fortfolgend entsorgte. Da der Herr den Fund nicht gleich meldete, wird die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens geprüft.

