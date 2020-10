Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Presseinformation der PI Weimar vom 07.10.2020

Weimar (ots)

Fahrrad gefunden

Am Montag, den 17.08.2020, gegen 02:40 Uhr, wurde durch einen Jugendlichen, bei der Flucht vor der Polizei, ein Fahrrad genutzt. Vermutlich wurde dieses vorher von ihm gestohlen. Der Jugendliche ließ das Fahrrad in der Carl-August-Allee zurück und flüchtete fußläufig. Der Eigentümer ist bisher nicht bekannt. Es handelt sich um ein schwarzes Mountainbike, das vermutlich einem Kind gehörte. Das Fehlen des Rades wurde bisher noch nicht angezeigt. Die Polizei Weimar ist nun auf der Suche nach dem Eigentümer.

Lkw entladen

Mindestens zwei Diebe waren in der vergangenen Nacht auf einem Rastplatz in Mellingen zu Gange. Ein in seinem Lkw schlafender Fahrer wurde kurz nach Mitternacht durch Bewegungen des Fahrzeuges wach. Als er nachschaute, entdeckte er zwei männliche Personen, die sich an seiner Ladung zu schaffen machten. Gemeinsam entluden sie die Fracht des polnischen Lasters, welche aus hochwertigen alkoholischen Getränken bestand. Bereits 45 Kartons hatten sie zur Abholung bereitgestellt, bevor sie entdeckt wurden. Unmittelbar hiernach ergriffen die beiden Männer unerkannt die Flucht in Richtung der Ortslage. Wie sich im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen vor Ort herausstellte, war dies nicht der einzige angegriffene Lkw. Auch bei anderen hatten die Täter offensichtlich schon die Ladung inspiziert. Die Polizei sucht Zeugen, die im Tatzeitraum um Mitternacht ungewöhnliche Beobachtungen in der Nähe des Autohofs gemacht haben.

Zeugen gesucht nach Ladendiebstahl

Zu einem dreisten Diebstahl kam es gestern gegen 17:30 Uhr in einer Boutique in der Kaufstraße. Ein Paar betrat den Laden und der Mann verwickelte die Verkäuferin in ein Gespräch. Währenddessen langte seine Begleiterin in die Kasse und entwendete aus dieser die Tageseinnahmen. Im Anschluss verließen die beiden das Geschäft. Der männliche Täter war ca. 1,80m - 1,85m groß. Er hatte eine laute Aussprache und war sehr temperamentvoll. Er sprach in unterschiedlichen Sprachen. Der Mann war sportlich gekleidet. Die Frau maß ca. 1,70m und war mit einer beigen Jacke bekleidet. Zum Tatzeitpunkt befand sich ein weiteres, unbekanntes Paar im Geschäft, welches vor Eintreffen der Polizei dieses verlassen hatte. Die Polizei Weimar bittet diese Kunden sich zu melden, um als Zeugen zum Vorfall gehört zu werden.

Tür beschädigt

Drei Personen beschädigten eine erst im August neu eingebaute Hauseingangstür in einem Mehrfamilienhaus in Weimar West. Wie gestern bekannt wurde, verschafften sich die drei durch gewaltsames Aufdrücken und Halten der Schiebetür unberechtigt Zugang zum Haus. Hierbei wurde die Tür beschädigt. Ein Schließen dieser ist vorerst nicht mehr möglich. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Anhand von Bildern der Überwachungsanlage konnte als eine der Täter eine einschlägig polizeibekannte Frau aus Weimar West identifiziert werden. Die Ermittlungen zu ihren beiden männlichen Begleitern laufen. Gegen alle wurde Anzeige wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch erstattet.

