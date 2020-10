LPI-J: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Apolda

Landespolizeiinspektion Jena

Ein 34-Jähriger parkte am Dienstagmorgen seinen roten Pkw Renault Megane in der Werner-Seelenbinder-Straße, Parkplatz Bismarckturm. Als er gegen 16:15 Uhr sein Fahrzeug wieder benutzen wollte, stellte er Kratzer und Schleifspuren am Stoßfänger hinten links fest. Der Unfallverursacher entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle.

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich in der Nacht vom 05.10. zum 06.10. auf dem Weimarer Berg in Apolda. Hier wurden auf Höhe zur Einfahrt MC Donalds eine Straßenlaterne sowie ein Werbeschild der Bowlingbahn umgefahren, sodass die Straßenlaterne komplett umknickte und nun ein Stück in eine Zufahrt ragte. Anhand der Spurenlage muss das Verursacher-fahrzeug mit seinem Unterboden über den Pfahl der Straßenlaterne gerutscht sein, sodass Schäden in dem Bereich entstanden sind. Durch die Wucht des Aufpralls entstand ein sehr lautes Knallgeräusch, welches durch Zeugen gegen 23:00 Uhr akustisch wahrgenommen wurde. Es wird daher davon ausgegangen, dass sich die Tatzeit gegen 22:30 Uhr bis 23:00 Uhr ereignet hat. Der Schaden an der Straßenlaterne wird auf ca. 3000 EUR geschätzt, der am Werbeschild auf 500 EUR.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Apolda unter der Rufnummer 03644/5410 zu melden.

