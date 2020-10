LPI-J: Presseinformation der PI Weimar vom 06.10.2020

Landespolizeiinspektion Jena

Brand Mehrere Müllcontainer gerieten in der vergangenen Nacht, kurz vor Mitternacht, in Weimar Nord in Brand. Von den brennenden Müllcontainern eines Kindergartens griffen die Flammen auf den Müllplatz eines Mehrfamilienhauses über. Zudem wurden die Fassaden eines angrenzenden Schuppens mit Spielzeug sowie das Hauptgebäude des Kindergartens beschädigt. Der durch die Flammen entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf über 15.000 Euro. Eine Gefahr für Anwohner bestand nicht. Nach derzeitigen Erkenntnissen gehen die Ermittler von Brandstiftung aus. Hinweise zu dem oder den Tätern gibt es allerdings nicht. Die Polizei Weimar ist auf der Suche nach Personen, die Angaben zum Geschehen machen können. 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de

Haftbefehl

Im Rahmen einer polizeilichen Maßnahme in der Erfurter Straße wurde in einer Wohnung ein Mann aus Weimar West angetroffen. Bei seiner Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen den 42-Jährigen ein Haftbefehl bestand. Gegen die Zahlung einer Geldstrafe konnte er die Verbringung in eine JVA abwenden.

Schafe angefahren

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montagmorgen auf der B87 zwischen Bad Berka und der Ortslage München. Unmittelbar nach einer Kurve befanden sich Tiere einer Schafherde auf der Fahrbahn. Die 31-jährige Fahrerin eines Opels nahm diese zu spät wahr und konnte eine Kollision mit der Herde nicht mehr verhindern. Die Autofahrerin blieb unverletzt, mindestens zwei Tiere erlagen ihren Verletzungen. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden. Gemeinsam mit dem verständigten Eigentümer der Schafe wurde deren Weide in Augenschein genommen. Hierbei stellte sich heraus, dass der Zaun beschädigt war und die Tiere so 'entkommen' konnten. Wie es zu der Beschädigung des Zauns kam, ist derzeit unklar. Hinweise hierzu nimmt die Polizei Weimar entgegen.

