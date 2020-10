Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Apolda

Apolda (ots)

Eine 31-jährige Fahrerin eines PKW Renault verlor am Montagmorgen auf der Straße zwischen Willerstedt und Pfiffelbach nach dem Passieren einer Rechtskurve aufgrund unangepasster Geschwindigkeit sowie verschmutzter Fahrbahn die Gewalt über ihr Fahrzeug. Sie kam ins Schleudern und in der weiteren Folge nach links von der Fahrbahn ab. Auf dem Acker überschlug sich ihr Fahrzeug, bevor es zum Stehen kam. Die 31-Jährige sowie ihre auf der Rücksitzbank sitzende 5-jährige Tochter wurden leicht verletzt. Der Renault wies danach Beschädigungen längsseitig des gesamten Fahrzeuges auf. Der Schaden wird auf 5000 EUR geschätzt. Der Unfallhergang wurde durch Zeugen im Gegenverkehr beobachtet.

Im Tatzeitraum von Freitag bis Montag wurde in der Stobraer Straße in Apolda, auf der Baustelle des neuen Wohngebietes ein LKW Kipper beschädigt. Mittels Warnbarke sowie einer Eisenstange wurde mehrfach mutwillig auf die Frontscheibe eines LKW Kippers eingeschlagen, sodass der LKW nicht mehr einsatzbereit war. Der Schaden an der Scheibe wird auf 3000 EUR geschätzt. Der Täter reagierte sich weiterhin an mehreren Bauzäunen, einer Baustellenampel sowie einem Verkehrsschild ab, indem er diese umwarf. Dabei wurde auch die Baustellenampel in Mitleidenschaft gezogen. Nach Aussage der Bauarbeiter, wurden diese in der Vergangenheit schon öfter Opfer von Hassattacken. Es wurde die Luft von den privat abgestellten Fahrzeugen abgelassen oder sich über unzumutbaren Baulärm beschwert.

