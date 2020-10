Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Apolda

Apolda (ots)

Zu einem Wildunfall kam es am 02.10.2020 gegen 19:00 Uhr auf der Straße zwischen Apolda und Kleinromstedt. Ca. 100 m nach dem Ortsausgangsschild von Apolda wollte ein Reh von rechts nach links die Fahrbahn überqueren. Eine 47-jährige Fahrerin eines Pkw BMW konnte den Aufprall nicht mehr verhindern. Durch den Zusammenstoß wurde das Reh schwer verletzt und verendete kurz darauf an der Unfallstelle. Die Fahrerin blieb unverletzt. An ihrem BMW entstanden im Frontbereich Schäden in Höhe von ca. 1000 EUR.

Fast an der gleichen Stelle kollidierte am 04.10.2020 ein Audi 80 ca. 500 m vor dem Ortseingang Apolda aus Richtung Kleinromstedt kommen mit einem Reh, welches von links nach rechts die Fahrbahn überqueren wollte. Das Reh verendete ebenfalls noch an der Unfallstelle. Der 45-jährige Fahrer blieb unverletzt. Am Audi entstand Sachschaden.

Am Samstagabend sprang einer 35-jährigen Fahrerin eines PKW Nissan auf der Straße zwischen Oberreißen und Pfiffelbach auf Höhe des dortigen Waldstückes ein Reh von rechts auf die Fahrbahn und kollidierte dabei mit der Beifahrerseite ihres Fahrzeuges. Danach rannte das Tier ins Unterholz zurück. Am Fahrzeug wurden auf der Beifahrerseite großflächige Wischspuren festgestellt, welche augenscheinlich mit einem Zusammenstoß eines Wildes im Zusammenhang stehen. Ein äußerer Schaden war auf dem ersten Blick nicht zu erkennen.

Im Tatzeitraum vom 13.09.bis 04.10.2020 entfernten unbekannten Täter an einer Garage im Garagenkomplex Warschauer Straße zwei Vorhängeschlösser und schlugen das Türschloss heraus. Danach wurde ein schrottreifer Opel, ein Moped Simson sowie ein Quad in der leeren Garage untergestellt und die Tür mittels neuem Vorhängeschloss gesichert. Gegen den Täter wird nun wegen Sachbeschädigung, Diebstahl sowie Hausfriedensbruch ermittelt.

