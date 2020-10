Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schmierereien in Eisenberg

Eisenberg (ots)

Am Samstagmorgen erhielt die Polizei erstmals Kenntnis von mehreren mit schwarzer Farbebeschmierten Fahrzeugen und einer Bushaltestelle im Bereich der Jenaer Straße in Eisenberg. Am Sonntag folgten dann weitere Feststellungen, welche sich alle auf den Bereich Jenaer Straße, Saasaer Straße, Stadthäger Straße und Biberacher Straße in Eisenberg konzentrierten. Alle beschädigten Objekte wurden dokumentiert und die dazu gehörigen Anzeigen gefertigt.

Die Polizei Saale- Holzland sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die in den benannten Bereichen verdächtige Beobachtungen zu den Graffitis gemacht haben. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Saale- Holzland unter 036428-640.

