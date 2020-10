LPI-J: Medieninformation der PI Apolda, 04.10.2020

Landespolizeiinspektion Jena

Am Freitag, 02.10.2020 brachte ein Mitarbeiter der Landgemeinde Stadt Bad Sulza zur Anzeige, dass 100 historische Dachziegel (Bieberschwänze) im Zeitraum vom 29.09.2020 bis 01.10.2020 auf der Baustelle der ehemaligen "Alten Siedepfanne" in der Naumburger Straße in Bad Sulza entwendet wurden. Trotz des 1,90m hohen Bauzauns gelang es dem Täter diese aus einer Gitterbox zu entnehmen und unerkannt den Tatort zu verlassen.

In der Nacht vom 01.10.2020 bis 02.10.2020 entwendete ein Unbekannter in Niederreißen das Zweirad eines 17jährigen, eine dunkelgrüne Simson S51 mit dem Versicherungskennzeichen 314REB, aus einer unverschlossenen Garage. Leider steckte zudem der Zündschlüssel des Mopeds noch im Zündschloss.

