Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vorfahrtsfehler mit Verletzten in Hermsdorf

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Verletzt wurde gestern Abend eine 51-jährige Fahrerin eines Pkw VW im Kreuzungsbereich der Hermsdorfer Schulstraße. Ein 20-jähriger Fahrer eines Pkw Opel befuhr den Schleifreisener Weg in Richtung Rodaer Straße. Ein Pkw VW kam aus Richtung Schulstraße und befand sich bereits im Kreuzungsbereich. In der Folge kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Der VW wurde aufgrund dessen so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Telefon: 03641- 81 1503

E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell