Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Tatverdächtiger zur Brandserie am Dienstag in Untersuchungshaft

Jena (ots)

Nachdem ein 27-Jähriger am Dienstagabend mehrere Brände im Bereich Jena-Nord legte und er in der Nähe des letzten Tatortes festgestellt und vorläufig festgenommen werden konnte, wurde der junge Mann am Mittwoch, gegen 15:00 Uhr, dem Haftrichter vorgeführt. Dieser entschied, dass der Jenaer in eine Justizvollzugsanstalt überführt werden soll und erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann. Hier wird er nun bis zum Beginn seiner Verhandlung verweilen.

