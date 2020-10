LPI-J: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Apolda

Landespolizeiinspektion Jena

Am Donnerstagnachmittag kam es in der Robert-Koch-Straße in Apolda zu einem Verkehrsunfall. Eine 69-jährige Fahrerin eines Pkw Skoda fuhr aus der Zufahrt zum Dänischen Bettenlager nach links in die Robert-Koch-Straße und übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten 68-jährigen Fahrradfahrer, sodass es auf Höhe der Glockenapotheke zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Der Fahrradfahrer wurde dabei am linken Arm und am Knöchel verletzt, sodass er im Anschluss im Krankenhaus Apolda behandelt werden musste. Die 69-jährige Fahrerin des Pkw Skoda blieb unverletzt. Am Pkw entstand Sachschaden.

Zu einem Auffahrunfall kam es am Donnerstag gegen 16:30 Uhr in der Ortslage Ulrichshalben. Ein Bus, welcher aus Richtung Denstedt kam musste aufgrund einer Engstelle an der Hauptstraße verkehrsbedingt halten. Dies übersah eine 61-jährige Fahrerin eines Pkw Skoda Fabia und fuhr in der weiteren Folge von hinten auf den Bus auf. Am Bus entstanden im Heckbereich Schäden in Höhe von 4000 EUR. Der Skoda Fabia wurde im Frontbereich beschädigt. Der Schaden wird ebenfalls auf 4000 EUR geschätzt. Verletzt wurde niemand.

