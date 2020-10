Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Presseinformation der PI Weimar vom 01.10.2020

Weimar (ots)

Drogen

Während einer Personenkontrolle gestern Vormittag in Weimar West fiel auf, dass der kontrollierte Mann (36) vehement versuchte, etwas zu verstecken. Dieses Verhalten entging den eingesetzten Polizisten aber nicht. Es stellte sich heraus, dass er eine kleine Menge an Cannabis bei sich hatte. Die Drogen wurden sichergestellt; den Weimarer erwartet eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Fahrrad gestohlen

Ein unbekannter Dieb brach im Verlauf des gestrigen Tages in Mellingen das Gartenhaus eines 49-Jährigen auf. Hieraus wurde eines von mehreren Fahrrädern entwendet. Der Wert des entwendeten Rades beläuft sich auf etwa 600 Euro. An der Gartenlaube verursachte der Täter einen Schaden in Höhe von ca. 200 Euro.

Scheibe eingeschlagen

Mehrere Scheiben eines VWs schlugen Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch ein. Der Bus stand abgestellt auf dem Parkplatz eines Hotels im Süden der Stadt. Vermutlich hatten es der oder die Täter auf die im Wagen aufbewahrten E-Bikes abgesehen. Da sich das Fahrzeug aber nicht öffnen ließ, verließen der oder die Täter den Tatort ohne jegliche Beute.

Betrunken gefahren

Am Mittwochabend erhielt die Polizei den Hinweis, dass ein aus Richtung Nohra fahrender Pkw sehr langsam und in Schlangenlinien auf der B7 unterwegs war. Entgegenkommende Autos mussten teilweise ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Die Polizisten der PI Weimar konnten das Fahrzeug auf der Straße nicht ausmachen. An der Anschrift des Fahrzeughalters fanden sie den Wagen schließlich. Der 61-jährige Fahrzeughalter räumte auch unumwunden ein, mit dem Pkw unterwegs gewesen zu sein. Mit ihm wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 2,2 Promille. Der Weimarer wurde zur Blutentnahme gebracht, sein Führerschein wurde vorerst sichergestellt. Fahrzeugführer, die durch die Fahrweise des Pkw Alfa Romeo auf der B7 zwischen Nohra und Weimar gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der PI Weimar zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell